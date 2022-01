Barty maakt Australië trots en ziet ‘droom uitkomen’

Ashleigh Barty maakte een einde aan een tijdperk van 44 jaar zonder Australische winnares van de Australian Open. De beste tennisster van dit moment zag daarmee "een droom uitkomen".

Met groot vertoon van macht plaatste Barty (25) zich voor de finale van de Australian Open en daarin bezweek ze niet onder de druk. Ze gaf haar dominantie van de afgelopen twee weken een passende afsluiting door ook de Amerikaanse Danielle Collins in twee sets te verslaan: 6-3 7-6 (2).

"Ik ben verstomd", zei de zichtbaar emotionele Barty. "Dit is een droom die uitkomt en ik ben zo trots een Aussie te zijn. Dit is misschien wel het beste publiek waar ik ooit voor heb gespeeld. Jullie maakten me relaxed en hebben me gedwongen mijn beste tennis te spelen."

Prijzenceremonie

Tijdens de prijzenceremonie richtte Barty zich tot haar begeleidingsteam. "Ik ben zo gelukkig. We zijn samen begonnen aan het tweede deel van carrière en jullie zijn absoluut de beste begeleiding van de tour", aldus Barty, die na de US Open van 2014 een pauze inlaste. Twee jaar lang nam ze niet deel aan de grand slams en ze legde zich toe op een andere passie: cricket.

Pas in het tweede deel van haar loopbaan pakte Barty titels. Ze bracht haar totaal op de Australian Open op vijftien.

Barty kreeg de prijs uit handen van de Australische tennislegende Evonne Goolagong.