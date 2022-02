De quarantaine-hel in Beijing

'Een quarantaine hel.' In landen die sporters hebben die terecht zijn gekomen in de Chinese quarantaine hotels is opwinding over de omstandigheden.

Niet genoeg eten. Oneetbare voedsel. Geen trainingsmateriaal.

“Mijn maag doet pijn, ik ben bleek en ik heb enorme zwarte kringen rond mijn ogen. Ik wil dat dit allemaal stopt. Ik huil elke dag. Ik ben erg moe”, postte de Russische biatlonatleet Valeria Vasnetsova op Instagram vanuit een van de quarantainehotels in Peking.

Haar probleem lagen niet aan het virus. Het was het eten.

Vasnetsova plaatste donderdag een foto van wat ze zei: "ontbijt, lunch en diner voor al vijf dagen" - een dienblad met eten inclusief gewone pasta, een sinaasappelsaus, verkoold vlees op een bot, een paar aardappelen en geen groenten.

Ze zei dat ze het meestal overleefde van een paar stukjes pasta omdat het "onmogelijk" was om de rest te eten, "maar vandaag at ik al het vet dat ze serveren in plaats van vlees omdat ik erg honger had." Ze voegde eraan toe dat ze veel is afgevallen en "mijn botten steken al uit."

Ze is niet de enige die klaagt.

De quarantainehotels zijn steeds vaker het doelwit van kritiek van atleten en hun teams, die lobbyen bij organisatoren voor verbeteringen. Er is ook een gebrek aan transparantie, waarbij slechts enkele viruspositieve atleten gedwongen worden tot quarantainehotels waar hun teams geen toegang hebben, terwijl teamgenoten in vergelijkbare situaties zich binnen het Olympisch dorp mogen isoleren.