Leerdam pakt bij Spelen zilver op 1000 meter, schaatsgoud Takagi

Jutta Leerdam won zilver op de 1000 meter. Ze moest in Beijing met 1.13,83 alleen de Japanse Miho Takagi voor zich dulden. Die won in een olympisch record van 1.13,19. Het brons ging naar de Amerikaanse Brittany Bowe.

Voor debutante Leerdam is het haar eerste medaille op de Spelen. Afgelopen zondag greep ze net naast de medailles op de 500 meter. Ze werd vijfde.

Antoinette de Jong werd met 1.14,92 vijfde op de 1000 meter. Wüst sloot haar vijfde en laatste Spelen met 1.15,11 af op de zesde plaats.

Voorsprong

Leerdam nam in haar rit tegen de Amerikaanse Kimi Goetz een voorsprong met een eerste rondje van 26,70, maar moest daarna haar hand even op het ijs houden om in de derde bocht in balans te blijven. Met een slotronde van 29,36 dook ze ruim onder de tot dan toe snelste tijd van De Jong, maar oogde ze verre van tevreden.

Wüst had in de rit erna tegen de Poolse Andzelika Wojcik een langzamere opening en kon ook in de eerste ronde niet aan de tijden van Leerdam komen. Ze sloot haar laatste race af op de tot dan toe derde plaats, maar wist dat het niet genoeg zou zijn voor een medaille.

Takagi opende razendsnel en was ook in de slotronde ruim sneller dan Leerdam, Met 1.13,18 reed de Japanse het record van 1.13,56, waarmee Jorien ter Mors vier jaar geleden goud won, uit de boeken. Bowe kwam met een goede slotronde nog tot 1.14,61 en pakte het brons voor de Russin Angelina Golikova.