Schaatser Van der Poel vergelijkt Olympische Spelen met die in nazi-Duitsland

Schaatser Nils van der Poel die goud won op de 5 en 10 kilometer, haalde bij thuiskomst in Zweden hard uit naar de organisator van de Olympische Spelen.

"De Olympische Spelen betekenen veel. Het is een fantastisch sportevenement, waarmee je de wereld verenigt en landen elkaar ontmoeten. Maar dat is ook wat Hitler deed voordat hij Polen binnenviel en dat is wat Rusland deed voordat het Oekraïne binnenviel", zegt Van der Poel in Zweedse krant Aftonbladet.

"Ik vind het echt verschrikkelijk. Maar ik denk niet dat ik er verder te veel over moet zeggen, want we hebben nog een ploeg in China", aldus Van der Poel. "Maar ik vind het buitengewoon onverantwoord om het aan een land toe te wijzen dat de mensenrechten schendt, zoals daar duidelijk het geval is."