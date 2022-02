Dopingslachtoffer Valieva (15) verknalt kür en krijgt ook nog op haar donder van coach

Het is hét drama van de Spelen: het piepjonge schaatswonder Kamila Valieva is beschuldigd van dopinggebruik. Door alle spanningen verpestte de Russische tiener vanmiddag haar vrije kür. Vanuit de hele wereld was er begrip, maar haar coach werd boos.

Valieva is een fenomeen. Ze staat bekend als miss perfect omdat ze nooit fouten maakt. Op 15-jarige leeftijd heeft ze al talloze prijzen gewonnen en is ze op elk onderdeel de beste. Ondanks alle stress rond de dopingzaak gaf ze alles tijdens de vrije kür. Maar het ging niet meer. Ze viel twee keer en maakte ook in de rest van haar optreden veel fouten.

In tranen kwam ze het ijs af. Ze kreeg een staande ovatie van het publiek, maar op medeleven van haar coach hoefde ze niet te rekenen. "Waarom ben je gestopt met vechten? Leg me dat eens uit! Na de axel gaf je het uit handen", aldus de boze coach Eteri Toetberidze.

Valieva had een positieve dopingtest maar mocht toch meedoen aan de vrije kür. Zou ze winnen - en die kans was groot - dan zou ze geen medaille krijgen totdat duidelijk was wat er aan de hand was. Al in december testte de tiener positief op hartmedicijn trimetazidine. Dat kwam pas afgelopen week naar buiten. Zelf zei ze dat ze uit het glas van haar opa had gedronken, die hartpatiënt is. Over het algemeen is er medelijden met de Russische tiener, die slachtoffer lijkt van een Russisch topsportklimaat dat doordrenkt is van dopinggebruik.