Tennisser Zverev wint pas om 05.00 uur ‘s nachts in Acapulco

Tennisser Alexander Zverev heeft op het ATP-toernooi van Acapulco om 05.00 uur 's nachts een overwinning kunnen vieren. De Duitse nummer 3 van de wereld moest op het Mexicaanse hardcourt diep gaan om de Amerikaan Jenson Brooksby te verslaan in de eerste ronde. Zverev, titelverdediger in Acapulco, werkte in de tweede set twee matchpoints weg en trok de partij alsnog naar zich toe: 3-6 7-6 (10) 6-2. De partij begon ruim na middernacht en duurde bijna 3,5 uur.

Volgens de ATP eindigde een partij op de tour nog nooit zo laat. Het vorige record stond op naam van de Australiër Lleyton Hewitt en Marcos Baghdatis uit Cyprus, die op de Australian Open van 2008 pas om 04.34 uur lokale tijd klaar waren. In Acapulco eindigde de slijtageslag tussen Zverev en Brooksby nog 21 minuten later, om 04.55 uur. De toeschouwers op de volgepakte tribunes rond het centercourt gaven de twee tennissers een staande ovatie.

De Duitser en de Amerikaan konden pas ver na middernacht de baan op omdat de twee partijen daarvoor ook lang duurden. Het kostte John Isner ruim 3 uur om Fernando Verdasco te verslaan. De partij tussen 'lucky loser' Stefan Kozlov en Grigor Dimitrov nam bijna 3,5 uur in beslag.

Kozlov keek maandag tijdens een trainingspartij tegen Rafael Nadal even op zijn telefoon en zag naar eigen zeggen wel twintig berichten van de toernooidirecteur, met de boodschap dat hij ondanks zijn uitschakeling in de kwalificaties alsnog was toegelaten tot het toernooi. De 24-jarige Amerikaan ging snel naar de baan en slaagde erin om, ondanks de nodige krampaanvallen, de Bulgaar Dimitrov te verslaan. "Rafa, sorry dat ik vandaag stopte met de training", schreef Kozlov daarna voor de lens van de camera.