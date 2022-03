Gerechtelijk onderzoek naar wielerploeg Astana

Het bedrijf dat de licentie van wielerploeg Astana Qazaqstan bezit wordt gerechtelijk onderzocht, blijkt uit juridische documenten. De ploeg wordt onder meer verdacht van vervalsing van documenten, misbruik van bedrijfsactiva, fraude en witwassen. Het onderzoek werd in januari door het Luxemburgse parket geopend. De licentie van Astana is in handen van het Luxemburgse Abacanto SA, een beursgenoteerd bedrijf dat atleten vertegenwoordigt en sportevenementen beheert. "Om eerlijk te zijn vernam ik het hele verhaal van de pers en tot dat moment was ik niet bekend met de details van dit onderzoek", zei manager Aleksandr Vinokoerov tegen Kazachse media. Astana werd in 2007 opgericht en sindsdien reden onder anderen Alberto Contador, Lance Armstrong en Vincenzo Nibali voor de ploeg.