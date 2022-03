Jumbo-Visma wil Jutta Leerdam in lijven. Beide partijen hebben een eerste gesprek succesvol afgerond, en de 23-jarige schaatsster wil nu de tijd nemen om alles op een rijtje te zetten. Dat schrijft De Telegraaf. Mocht de deal doorgaan, dan zou het een spectaculaire transfer betekenen.

Leerdam is na het vertrek van Kramer en Wüst hét gezicht van de nieuwe generatie binnen haar sport, met de potentie om de komende seizoenen de grote titels aaneen te rijgen. Jumbo-Visma zouveel geld overhebben om haar te strikken. De grootste en rijkste schaatsploeg van Nederland, waar succescoach Jac Orie de scepter zwaait, ziet in haar de ideale kopvrouw. Ze is niet alleen in sportief opzicht heel aantrekkelijk, maar scoort ook op commercieel vlak hoge ogen. Met 2,5 miljoen volgers op Instagram is ze een wereldwijde bekendheid. Nu kopman en schaatsgrootheid Sven Kramer zijn carrière heeft beëindigd, kan Jumbo-Visma een uithangbord als Leerdam uitstekend gebruiken.