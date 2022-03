Verstappen de snelste in tweede vrije training Bahrein

Max Verstappen heeft in de tweede vrije training voor de Grote Prijs van Bahrein de snelste ronde gereden. De wereldkampioen klokte 1.31,936 op het woestijncircuit van Sakhir. De coureur van Red Bull was een fractie sneller dan Charles Leclerc in zijn Ferrari. Het verschil was 0,087 seconden. Carlos Sainz zette in zijn Ferrari de derde tijd neer, maar was wel al meer dan een halve seconde langzamer dan Verstappen. Opvallend was opnieuw het tegenvallende optreden van Lewis Hamilton. De zevenvoudig wereldkampioen klaagde over 'stuiteren' van zijn Mercedes en voorremmen die niet goed hun werk deden. Hij noteerde de negende tijd en gaf ruim 1,2 seconde toe op de tijd van zijn grote rivaal uit Nederland.