Van der Poel: gemiste kans op zege in Milaan-Sanremo

Mathieu van der Poel werd in zijn eerste wedstrijd van 2022 derde in Milaan-Sanremo. De 27-jarige wielrenner was desondanks teleurgesteld en sprak van opnieuw een gemiste kans op de zege in de Italiaanse voorjaarsklassieker. De Sloveen Matej Mohoric zegevierde op de Via Roma. Van der Poel eindigde een jaar eerder als vijfde. "Ik win de sprint van de grootste favorieten voor de derde plaats. Het was jammer dat we vandaag niet voor de overwinning konden sprinten", zei de renner van Alpecin-Fenix. "Maar dat is Milaan-Sanremo. De wedstrijd is nu al een paar keer zo geëindigd. Het blijft een heel lastige koers om te winnen." Van der Poel zag hoe Mohoric een klein gaatje sloeg in de afdaling van de laatste klim, de Poggio. "We weten allemaal dat hij goed kan dalen, maar de groep was ook groot genoeg om het gat te dichten", aldus Van der Poel. "Misschien misten we een paar ploeggenoten om hem terug te halen, maar dat is ook koersen. Aan de andere kant verdient hij het ook, als je het kan volhouden tot de streep."