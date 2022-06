Leclerc krijgt gridstraf van tien plaatsen bij GP van Canada

Ferrari-coureur Charlec Leclerc moet door een gridstraf zondag tien plaatsen naar achteren in de startopstelling voor de Grand Prix van Canada. De Monegask heeft voor de derde keer dit seizoen nieuwe elektronica nodig voor zijn motor en zit daarmee over het toegestane quotum. Een gridstraf dreigde al langer voor Leclerc, die op de tweede training vrijdag op Circuit Gilles-Villeneuve de tweede tijd neerzette achter Max Verstappen. Zondag viel hij in de GP van Azerbeidzjan uit met een kapotte motor en hetzelfde overkwam hem in Spanje. De Monegask, die twee van de eerste drie races van dit jaar won en tot aan Spanje de fiere kampioenschapleider was, is na de race in Bakoe teruggevallen naar de derde plaats met 34 punten achterstand op Verstappen van Red Bull. "Het is duidelijk dat we niet in de best mogelijke situatie zitten", zei Leclerc over de gridstraf die hem boven het hoofd hing. De coureur stelde dat het circuit bij Montreal "geen slechte plek is" om een gridstraf te krijgen, omdat inhalen er relatief makkelijk zou zijn.