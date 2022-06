Langzaam gaat Amy Pieters vooruit. “Maar ze kan nog niet praten”

Drie maanden lag wielrenster Amy Pieters in coma na een ongeluk tijdens een training. Ze is herstellende, maar het gaat langzaam, vertelt haar vader in een video bij de NOS.

De Nederlands kampioen wielrennen en meervoudig wereldkampioen in de koppelkoers zit in een rolstoel. Praten kan ze nog niet. Wel kijkt ze af en toe glimlachend haar vader Peter aan. "Er is mondjesmaat progressie," vertelt hij. "Ze revalideert in Dordrecht, maar in de weekenden is ze nu thuis. Ze komen haar vrijdag brengen en wij brengen haar zondagavond weer terug. Dat is nu heel fijn. En dat is ook goed voor haar, dat merk je wel. "

Toch is er al heel veel vooruitgang geboekt sinds ze in maart ontwaakte uit haar coma na het ongeluk in december. "Ze moest eerst zelf leren ademen, vervolgens moest ze leren eten en nu eet ze eigenlijk al volledig met ons mee. De volgende stap is dat ze zelf leert praten."

Haar rechterarm en rechterbeen zijn nog steeds verlamd. Wel is communicatie beter mogelijk. "Ze begrijpt steeds meer als je iets vraagt. Dan knikt ze ja of nee. Je merkt ook steeds meer dat ze haar eigen wil weer heeft. Dat ze af en toe nee zegt. Wil je eten? Nee. Maar ondanks alles is ze vrij optimistisch, vrij vrolijk in de omgang."