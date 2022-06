Bijna verdronken synchroonzwemster, komt met opvallende reactie: “Eigenlijk zijn het mooie foto’s”

Het was een akelig moment op het WK zwemmen in Boedapest. De Amerikaanse synchroonzwemster Anita Alvarez (25) raakte na haar oefening buiten bewustzijn en dreigde te verdrinken. Haar coach Andrea Fuentes moest in het water springen om haar te redden op de bodem van het zwembad. “Toen ik de foto’s voor het eerst zag, was ik uiteraard geschokt. Maar eigenlijk zijn ze mooi”, reageerde Alvarez nu ze weer onder de mensen is.

“Ik had niet gedacht dat zo’n foto’s gepubliceerd zouden worden. Maar ik probeer er niet negatief naar te kijken. Eigenlijk zijn het mooie foto’s, op een bepaalde manier. Het is speciaal om me daar beneden in het water te zien, zo vredig, zo stil, en om Andrea naar beneden te zien komen met haar arm uitgestrekt in een poging om me te bereiken. Ze lijkt wel een superheld.”