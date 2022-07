Formule 1 en Red Bull over misdragingen Nederlandse fans bij GP: onacceptabel

De Formule 1 heeft misdragingen van racefans bij de Grote Prijs van Oostenrijk veroordeeld als "onacceptabel". De incidenten zijn gemeld bij alle relevante autoriteiten, zo meldt de organisatie achter de hoogste autosportklasse. Ook de renstal van Red Bull, op wiens thuiscircuit de race was, oordeelde hard over het wangedrag. Volgens berichten op sociale media zijn sommige fans slachtoffer geworden van seksistische, racistische en homofobe beledigingen op de Red Bull Ring in Spielberg. "We zijn op de hoogte gebracht van berichten dat sommige fans totaal onacceptabele opmerkingen van anderen hebben gekregen bij dit evenement", liet de Formule 1 in een verklaring weten. "We hebben dit aangekaart bij de organisator en de beveiliging en zullen in gesprek treden met diegenen die de incidenten hebben gemeld. We nemen dit heel serieus." Op Twitter waren met name meldingen van vrouwen die zeiden te zijn nagefloten of intimiderend te zijn toegezongen door vooral Nederlandse fans. Ook zou een meisje dat ijsjes verkocht zijn lastiggevallen door oudere dronken mannen. Schokkend Red Bull, het team van wereldkampioen Max Verstappen, veroordeelde het vermeende wangedrag ook. "We hopen dat de beveiliging en de autoriteiten hier snel iets aan doen. Dit is volstrekt onaanvaardbaar", staat in een verklaring. Verstappen zei "schokkende dingen" te hebben gelezen. "Dit kan niet." Zevenvoudig wereldkampioen Lewis Hamilton zei via Instagram dat het tijd is voor actie. "Ik vind het afschuwelijk en teleurstellend om te horen dat sommige fans dit weekend te maken kregen met racistisch, homofoob en ander beledigend gedrag op het circuit", aldus de Brit. "Er moet iets gedaan worden om races een veilig plek te maken voor iedereen."