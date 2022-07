Sarina Wiegman op weg naar zescijferige bonus als Engeland finale wint

De bondscoach van het Engelse vrouwenteam Sarina Wiegman krijgt een bonus van zes cijfers als Engeland zondag Duitsland verslaat in de EK-finale.

De 52-jarige Nederlandse verdient 400.000 pond per jaar (470.000 euro) en naar verluidt is haar bonus 50 procent van haar salaris waard als Engeland de trofee op Wembley wint.

De FA heeft de salarisstructuur voor zowel Wiegman als de manager van het mannenteam, Gareth Southgate, meer prestatiegericht gemaakt: winnen levert veel geld op.

Het winnen van een groot toernooi is de grootste factor bij het bepalen van de grootte van de bonus, maar er wordt ook rekening mee gehouden hoe ver het team is gevorderd, de commerciële vertaling van het succes, het gedrag van de ploeg op en naast het veld.

De spelers ontvangen elk een bonus van £ 55.000 als ze op zondag winnen.

De beloning in de Women's Super League, de vrouwelijke eredivisie van Engeland, is aanzienlijk gestegen. Toonaangevende spelers kunnen tot £ 200.000 per jaar verdienen, maar de salarissen beginnen bij ongeveer £ 20.000.