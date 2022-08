‘Tiger Woods zei nee tegen 800 miljoen dollar en overstap naar Saoedi-Arabische golfbond’

Greg Norman, oud-topgolfer en directeur van de LIV Golf Invitational Series legt uit dat Tiger Woods niet was over te halen om aan de nieuwe lucratieve toernooireeks mee te doen, zelfs niet voor omgerekend 750 miljoen euro aan startgeld.

Het geld klotst tegen de plinten bij de sjeiks in Saoedi-Arabië, zeker nu de olieprijzen zo hoog zijn. De hoogste tijd dus om de toch al bizar hoge prijzen- en startgelden voor de golfers een flinke tik op te schroeven en een alternatief voor de PGA-tour in het leven te roepen.

'Knikkeren voor mannen die niet willen bukken', zoals Youp van 't Hek de elitesport eens zo treffend noemde, is nog nooit zo lucratief geweest. Vele grote namen uit de sport, zoals Phil Mickelson en Dustin Johnson, zijn wél op de uitnodiging ingegaan met oliedollartekens in de ogen. Zij worden nu uitgesloten van deelname door een ziedende PGA Tour.

Maar grootheid Tiger Woods bleef de PGA Tour trouw. LIV-toernooidirecteur Norman over het enorme bod: “Dat bedrag was genoemd voordat ik CEO werd. Natuurlijk moet je kijken naar de beste. Het bedrag is ergens in die regionen (700 tot 800 miljoen).”