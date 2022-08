John van den Heuvel: “Ihattaren liet leden mocromaffia in zijn auto naar Marengo-proces rijden”

Misdaadverslaggever John van den Heuvel vertelde bij NOS Langs de Lijn dat Ajax-voetballer Mohamed Ihattaren banden heeft met leden van de mocromaffia. Zo leende hij zijn auto uit en ontbreekt hij nu al sinds 15 juli bij Ajax vanwege een ernstig veiligheidsrisico vanuit het criminele milieu.

“Het beeld is dat hij te dicht aanschuurt tegen de jongens die diep in de criminaliteit zitten. Daarmee is niet gezegd dat hij zelf criminele dingen doet, maar die scheidslijn is heel dun”, legt Van den Heuvel uit.

“Er is gezien dat leden van de mocromaffia die terecht moeten staan in het Marengoproces in de auto van Ihattaren naar het proces gingen in de bunker in Amsterdam Osdorp. De auto van Ihattaren, die op enig moment zwaar bedreigd werd door criminelen, vloog in brand. Vermoedelijk door brandstichting.”

Ajax noemde Ihattaren 'niet fit' door een trainingsachterstand, vanwege (vermoedelijke) dreigingen in de privésfeer. Hij traint sinds een week individueel om fysiek fit te blijven, meldde de Amsterdamse voetbalclub op de eigen website.