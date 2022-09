Tennisser Federer (41) stopt met tennissen

Roger Federer stopt met tennissen. De 41-jarige Zwitser neemt volgende week afscheid op het toernooi om de Laver Cup in Londen. Federer won twintig grandslamtitels en voerde geruime tijd de wereldranglijst aan. Vanwege fysieke problemen kwam Federer de laatste jaren weinig in actie. Zijn laatste optreden op de ATP Tour dateert van vorig jaar op Wimbledon. "Ik blijf nog wel tennissen in de toekomst, maar niet meer op grand slams of op de tour", schrijft Federer in een verklaring.