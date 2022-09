Van Vleuten rijdt met breuk in elleboog naar wereldtitel

Annemiek van Vleuten heeft bij de WK wielrennen in Australië de wegwedstrijd voor de vrouwen gewonnen. De Nederlandse achterhaalde minder dan een kilometer voor de finish een kopgroep en passeerde als eerste de finish voor de Belgische Lotte Kopecky en de Italiaanse Silvia Persico.

Van Vleuten (39) besloot pas vrijdag dat ze zou starten. Ze had woensdag bij een val in de gemengde ploegentijdrit een breukje in haar elleboog opgelopen. Het is de tweede keer dat de Wageningse wereldkampioen is geworden. Eerder lukte haar dat in 2019 in Yorkshire.

De strijd om de wereldtitel ontbrandde drie ronden voor het einde. Op Mount Pleasant had de Italiaanse titelverdedigster Elisa Balsamo voor het eerst moeite om te volgen en dunde de groep verder uit. Marianne Vos, kopvrouw van de Nederlandse ploeg, had met Ellen van Dijk, Van Vleuten, Riejanne Markus en Floortje Mackaij nog vier helpers mee. Bij het ingaan van de voorlaatste ronde deed de Australische Sarah Roy een poging weg te rijden. Nog voor een volgende doorkomst op Mount Pleasant was zij ingerekend.

Een aanval van de Poolse Katarzyna Niewiadoma bracht de Nederlandse rensters in de problemen. De Italiaanse Elisa Longo Borghini was mee, net als de Duitse Liane Lippert, de Deense Cecilie Uttrup Ludwig en de Zuid-Afrikaanse Ashleigh Moolman.

Achter dat vijftal probeerde Van Vleuten de achterop geraakte Vos naar voren te brengen. Ze kreeg daarbij de hulp van Van Dijk in een groep, met daarin ook Kopecky, die op 23 seconden van de kopgroep aan de slotronde begon. Voor de laatste doorkomst op de Mount Pleasant kwamen de twee groepen weer samen.

Reusser

Uit een groep van 26 was de Zwitserse Marlen Reusser, nog voor de klim, de eerste aanvaller, maar onder leiding van Lippert kwam een aantal rensters terug. Het was het moment waarop Vos opnieuw moest afhaken en Van Vleuten als gangmaker probeerde het gat naar de kopgroep binnen de perken te houden. Voorin, met hetzelfde vijftal dat eerder voorop reed, werd veel naar elkaar gekeken. Van Vleuten zat bij het achttal dat op 1 kilometer voor de finish aansloot, net als Kopecky. Vos reed daar kort achter in het wiel van Van Dijk, maar te ver om nog mee te sprinten.

Van Vleuten was vervolgens met een aanval in de laatste honderden meters iedereen te slim af. Ze mag haar laatste jaar als wielrenster in de regenboogtrui rijden.