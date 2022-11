Corruptie-advocaat Pieth : ‘FIFA is gekocht door Qatar’

Professor Mark Pieth, die als advocaat veel bijdroeg aan de vervolging van de vorige FIFA-voorzitter Blatter, vindt de wereldvoetbalbond een "bende zwakkelingen". Volgens de Zwitserse strafpleiter moet de UEFA zich verenigen tegen de "verwarde" FIFA-voorzitter Infantino.

"Net als zijn voorganger Sepp Blatter heeft Infantino een grote genegenheid voor geld. Infantino kopieert Blatter, maar grijpt nog brutaler naar de macht dan de laatste. Terwijl Blatter zich voordeed als een beschermheer, is Infantino een alleenheerser. Daarom kan hij zo goed opschieten met Poetin, Trump en de Al Thani's, de heersende familie in Qatar."

"De FIFA is een stelletje zwakkelingen. Dat Denemarken nu zegt dat het Infantino niet langer zal steunen, is best aardig. Het zou echter goed en moedig zijn als de Europese voetbalbond UEFA collectief in opstand zou komen tegen Infantino's herverkiezing. Het probleem is echter dat de UEFA, met haar 55 nationale bonden, slechts een goed kwart van de leden van de FIFA vertegenwoordigt."

"De FIFA is een afspiegeling van de wereld. En volgens de corruptie-index van Transparency International is meer dan de helft van de landen hypercorrupt. In dit verband is de vraag: wil Europa blijven deelnemen, of trekt de UEFA zich terug uit de FIFA? Financieel zou dat lukken, de UEFA staat er goed voor. De sponsors zijn vooral geïnteresseerd in Europa.

Daarvoor zouden de grote bonden uit Duitsland, Engeland, Spanje, Frankrijk en Italië het voortouw moeten nemen. Met zijn idiote toespraak bij de start van het WK in Qatar heeft Infantino laten zien dat hij op de een of andere manier in de war is - en dat is nog wel het meest ongevaarlijke wat je over hem kunt zeggen. Anderen spraken van een medische aandoening.

Simpel gezegd: FIFA is gekocht door Qatar."