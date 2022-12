Samuel Eto’o kopschopt Algerijnse vlogger tegen de grond in Qatar

Voetbalambassadeur en voorzitter van de Kameroense voetbalbond Samuel Eto'o (41) is witheet nadat de Algerijnse vlogger Said Mamouni hem van omkoping beschuldigd. Hij schopte de vlogger hard tegen het hoofd na de WK-wedstrijd Brazilië – Zuid-Korea.

De ex-topspits van Barcelona, Chelsea en Inter Milaan ging buiten het Stadium 974 in Doha op de foto met Braziliaanse fans, maar de stemming werd grimmig toen Mamouni zijn camera op hem richtte en hem ondervroeg over de WK-kwalificatiewedstrijd Kameroen – Algerije eerder dit jaar.

“Ik kreeg vandaag ruzie met Samuel Eto’o”, vertelt hij. “Ik was aan het filmen en vroeg hem iets over scheidsrechter Bakary Gassama. Ik vroeg hem of hij hem had omgekocht. Eto’o werd kwaad en sloeg me. Hij raakte me op mijn borst en kin.”

Het Spaanse La Opinion heeft beelden van de brute aanval van de Kameroense voetbalbobo. Eto'o is ziedend en wordt door twee man tegengehouden, terwijl zijn bodyguard de vlogger aanvalt en zijn camera kapotmaakt. Toch lukt het de 'voetbalambassadeur' om zich los te rukken en de man tegen het hoofd te schoppen. Hij raakt hem vol met zijn knie.

Eto'o en de Kameroense voetbalbond weigert commentaar te geven. Hier zijn de beelden: