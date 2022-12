Italiaanse neonazi’s vallen feestende Marokkanen aan met riemen, knuppels en kettingen

Marokkaanse fans zijn in de Noord-Italiaanse stad Verona aangevallen met riemen, knuppels, wapenstokken en kettingen. Dertien jongeren zijn opgepakt door de politie. Ze bleken banden te hebben met rechts-extremistische groeperingen.

Een vrouw raakte lichtgewond en vier auto's zijn beschadigd geraakt. Op beelden is te zien hoe de gewapende lui met capuchon op aan het zwaaien zijn met hun wapens en een klap uitdelen met een riem aan een feestvierder op een scooter.

Marokko won van Spanje en staat nu in de kwartfinale van het WK. Italië doet niet mee, omdat ze in de kwalificaties het onderspit dolven. Na elke wedstrijd van Marokko is het onrustig in veel Europese steden, omdat Marokkanen op straat feestvieren en een deel van de fans overgaan tot vernieling en ruzie zoeken met ordehandhavers, brandweer en zorgpersoneel.

Bekijk hier beelden van de laffe aanval van de rechtsextremisten: