‘Deugmuts’ Hélène Hendriks krijgt conservatieve VI-kijkers over zich heen, maar slaat terug

De kijkers van De Oranjewinter zijn kwaad op Hélène Hendriks (42) omdat ze durfde te zeggen dat niet alleen Marokkaanse maar ook Nederlandse voetbalsupporters weleens rellen.

Hendriks zei in het programma dat er wel erg met het vingertje gewezen wordt naar de Marokkaanse voetbalfans, die gisteren weliswaar voor overlast zorgden in de grote steden, maar toch vooral feest vierden.

"Kijk eens naar een gemiddelde voetbalwedstrijd in de Eredivisie", reageerde Hendriks. "Daar gebeurt ook genoeg. Ook genoeg rellen. Ook bij het Nederlands elftal wanneer we verliezen, dus het is echt niet zo dat dit uniek is."

Op social media wordt woedend gereageerd door de kijkers. Ze noemen haar een 'deugmuts' en vinden dat ze 'wartaal' uitslaat. Maar Hendriks bijt van zich af en schrijft op Twitter: "Voor als het net niet duidelijk genoeg was. Ik veroordeel alle rellen in iedere situatie en binnen alle groeperingen, maar dat doet ieder weldenkend mens lijkt me."