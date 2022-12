Hakim Ziyech geeft al zijn WK-geld weg aan arme Marokkaanse gezinnen

De ster van Marokko Hakim Ziyech zal de premies die hij ontvangt door de prestaties op het WK niet zelf houden, maar aan arme gezinnen geven.

Dat melden verschillende Marokkaanse media. Het is niet de eerste keer dat Ziyech een dergelijk geldbedrag doneert. De aanvaller van Chelsea heeft sinds zijn debuut in 2015 nog geen enkele euro aangenomen: alles is naar arme gezinnen en goede doelen in Marokko gegaan.

Ziyech groeide op in een groot gezin in Dronten waar altijd net te weinig geld was. Ziyech verdiende tot dusver al 325.000 dollar in Qatar.