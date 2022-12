Messi was voor het Tv-interview nog veel bozer op Nederland

Volgens de journalist die Messi interviewde na de wedstrijd tegen Nederland was hij tijdens dat 'beruchte' interview alweer kalmer dan daarvoor. Toen was hij echt boos, zegt hij in HLN.

Na de penaltyreeks ging Messi aan de zijlijn in discussie met Van Gaal. “Hij beweert dat hij mooi voetbal brengt maar laat zijn team gewoon lange ballen trappen” volgens de Argentijn, die daarna ook in de clinch ging met Wout Weghorst.. “Waar kijk je naar, idioot?”, snauwde Messi hem toe, waarna de journalist Messi moest kalmeren.

De reporter in kwestie heet Gastón Edul. “Ik zei tegen Messi dat hij moest kalmeren, omdat er rond ons heel wat mensen van de FIFA stonden en je weet nooit hoe zij kunnen reageren” volgens Edul, die zegt dat Messi vooral woest was door wat er tijdens de penaltyreeks gebeurd was.

“Blijkbaar hebben de Nederlanders de Argentijnen de hele tijd uitgescholden. Na de strafschoppenreeks stond Weghorst Messi op te wachten in de tunnel om zijn shirt te vragen. Maar Messi werd kwaad en Weghorst begreep niet waarom. Je had hem eigenlijk vóór het interview moeten zien, want toen hij voor de camera stond was hij eigenlijk alweer gekalmeerd.”

En volgens Edul was Messi lang niet de enige die in de spelerstunnel nog niet afgekoeld was. “Zo zag ik onder meer hoe Van Dijk en Otamendi het stevig aan de stok hadden met elkaar. Het leken wel scènes van na een vurige Argentijnse voetbalclash, zoals Lanús-Banfield of Newell’s-Central. Maar dan met wereldberoemde spelers; een beeld dat ik niet snel zal vergeten.”