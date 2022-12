Darttalent en boer met grootse mat in de nek: Danny ‘The Mullet’ Jansen debuteert op WK

Vandaag staat darter Danny Jansen (20) voor het eerst op het podium in Alexandra Palace in Londen. De nuchtere Holtenaar kijkt er naar uit om zijn debuut te maken op het WK darts: "Het wordt echt een gekkenhuis, het is een soort jungle", zegt hij tegen de NOS.

Hij combineert de internationale toernooien in het weekend met het werk op de boerderij. "Na een druk weekend met darts, kan ik hier mijn rust vinden. Da's heel belangrijk. We hebben hier een paar trekkers op de boerderij. Dat is toch wel mijn grootste hobby", legt Jansen uit. En dat is bijzonder, als je naar zijn voorgeschiedenis kijkt.

Ernstig ongeluk

Als tienjarige jongen speelt hij voor FC Twente, wanneer hij een zwaar ongeluk met de trekker krijgt. "Het was een nachtmerrie, een rollercoaster. Ik zat vijf jaar lang met m'n verjaardag in een rolstoel, het was gewoon verschrikkelijk. Ik ben in tien jaar tijd twaalf keer geopereerd. Ik had op een gegeven moment 2,6 centimeter beenlengteverschil. Alles begon scheef te groeien en mijn knieschijven moesten telkens worden rechtgezet."

Voetballen werd niks meer, maar toen hij zich enkele jaren later samen met zijn vader op het dartspelletje stortte, ging het rap. In 2018 werd hij Nederlands kampioen junioren en ook internationaal timmert hij aan de weg. De eindoverwinning in het Engelse Barnsley, waar hij ook regerend wereldkampioen Peter Wright aan de zegekar bindt, is het voorlopige hoogtepunt in zijn prille dartloopbaan.

Gewoon genieten

"Tja, ik denk dat ik niet snel opgeef. Het ongeluk heeft me mentaal sterk gemaakt. Ik maak me niet meer druk, ik heb het ergste voor mezelf meegemaakt en geniet nu gewoon", aldus 'The Mullet'. Vol trots loopt hij straks onder begeleiding van het Guns 'N' Roses-nummer 'Welcome To The Jungle' het podium in Ally Pally op.

RTV Oost heeft de documentaire 'De jongen van Menum' over de talentvolle boerenjongen uitgebracht: