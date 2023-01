Hét grote voordeel van HIIT: ‘In een half uur bereik je net zoveel als in anderhalf uur hardlopen’

Even kort de hartslag omhoog jagen met een stevige High Intensity Interval Training (HIIT) is goed voor de gezondheid én het kost veel minder tijd dan een gewone sportsessie.

Bij HIIT werk je met korte bewegingsexplosies. Een oefening van bijvoorbeeld 30 seconden doe je met maximale intensiteit, waarna je 15 seconden rust krijgt. Het grote voordeel? Het duurt niet zo lang. “Een goede HIIT-sessie duurt tussen de 20 en 40 minuten. Kan je langer doorgaan? Dan ben je waarschijnlijk niet hard genoeg aan het werken", legt personal trainer Hidde Lameijer uit bij HLN.

Het effect is daarentegen wel groot. Eén training zou gelijk staan aan een tot anderhalf uur hardlopen wat de vetverbranding betreft. HIIT is ook goed voor bloeddruk en cholesterol. “Voor patiënten met bijvoorbeeld problemen aan het hart kan HIIT een goede toevoeging zijn aan de behandeling. Ook kan het handig zijn voor wie snel wat fitter moeten worden voor een operatie, om de kans op complicaties te verminderen”, legt Arjan Kokshoorn uit, sportarts in het Jeroen Bosch Ziekenhuis.

HIIT lijkt dus een ideale oplossing voor iedereen die geen zin heeft om uren te gaan hardlopen. Je hoeft er ook niet heel erg getraind voor te zijn. Volgens de experts kun je op elk niveau instappen.