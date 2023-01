Nadal overwoog te stoppen maar wilde niet opgeven als titelhouder

Rafael Nadal heeft in zijn tweederondepartij op de Australian Open serieus overwogen de strijd te staken. De 22-voudig grandslamkampioen, die in de tweede set geblesseerd raakte en in drie sets verloor van de Amerikaan Mackenzie McDonald (6-4 6-4 7-5), bekende de afgelopen dagen ook al last te hebben gehad van zijn heup.

"Ik heb de hele tijd overwogen te stoppen, maar ik heb aan het eind van de wedstrijd uiteindelijk niet meer om de fysiotherapeut gevraagd. Ik ken mezelf. Ik heb geprobeerd te blijven spelen zonder de blessure te verergeren. Maar ik kon geen backhands slaan en niet rennen. Maar ik wilde de wedstrijd per se afmaken als titelverdediger en vechten tot het einde, ongeacht mijn kansen, dat is de essentie van sport", zei Nadal, die aan het eind van de tweede set buiten de baan werd behandeld.

"Ik heb er al een paar dagen een beetje last van, maar niet zoveel als na deze beweging. Ik heb een geschiedenis met deze heup, maar ik weet nog niet wat het is. Dat moeten we nu gaan onderzoeken. Zijn het spieren, zijn het gewrichten of is het kraakbeen? Maar ik heb geen zin om erover te praten. Ik begrijp dat het moet, maar ik heb verloren en lig uit het toernooi en hij heeft de derde ronde bereikt. Ik moet hem feliciteren."

Tegenslagen

Voor Nadal is het de zoveelste tegenslag op fysiek gebied. "Ik zou liegen als ik zou zeggen dat ik er mentaal niet kapot van ben. Soms is het moeilijk te accepteren en word je moe van al het gedoe met blessures. Maar uiteindelijk mag ik helemaal niet klagen over mijn leven. Het is een zware dag, maar morgen begint weer een nieuwe dag", aldus de 36-jarige Spanjaard, die de moed erin houdt.

"Uiteindelijk waren het positieve weken qua training voor me. Ik hoop dat deze blessure me niet te lang buiten de baan houdt, want het is moeilijk om weer al het werk te verrichten om op een behoorlijk niveau te komen. Dat proces heb ik te vaak in mijn carrière meegemaakt en ik ben klaar om dat te blijven doen. Maar dat is absoluut niet eenvoudig."

Nadal kende op de Australian Open vaak fysieke problemen, meer dan op de andere grandslamtoernooien. Zo werd hij er al eens gehinderd door onder meer een hamstring-, een knie- en een rugblessure. Vorig jaar pakte Nadal de titel in Melbourne door Daniil Medvedev in de eindstrijd in vijf sets te verslaan. Hij kwam toen terug na een 2-0-achterstand in sets.