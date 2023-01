Scheidsrechter in Portugal trekt witte kaart

Bij de bekerwedstrijd tussen de vrouwen van Benfica en Sporting trok scheidsrechter Caterina Campos voor het eerst in de voetbalgeschiedenis een witte kaart.

Het is een innovatie die voorlopig alleen in Portugal is ingevoerd. Hij is geen bestraffing, zoals de rode en gele kaart, maar drukt waardering uit voor een voorval met opvallend fair play. In dit geval gebeurde het toen de verzorgers van de twee teams samenwerkte om een medisch noodgeval op de tribune te behandelen. De bedoeling is om ‘de ethische waarden in de sport te verbeteren.’