Dominante Verstappen boekt in GP Spanje vijfde zege van seizoen

Max Verstappen heeft vol overtuiging voor de derde keer de Grote Prijs van Spanje gewonnen. De Red Bull-coureur had weinig last van de concurrentie van Lewis Hamilton en George Russell van Mercedes, die op ruime afstand als tweede en derde eindigden. Voor Verstappen was het zijn vijfde zege in de zevende race van het seizoen.

Door zijn eigen dominante optreden en de tegenvallende resultaten van zijn belangrijkste concurrenten Sergio Pérez (vierde) en Fernando Alonso (zevende), bouwde Verstappen zijn leiding in de WK-stand verder uit.