Ongelooflijke prestatie: deze man doet 102 Iron Man-triatlons in net zo veel dagen

De Zimbabwaan Sean Conway (42) houdt wel van een uitdaging. Hij breekt ongelooflijke lange afstandsrecords over land en in het water, en haalt daarmee geld op voor goede doelen. Nu is hij bezig om het wereldrecord 'elke dag een Iron Man-marathon volbrengen' scherper te stellen.

Elke dag 15 uur afzien

Vandaag is hij bezig met Iron Man nummer 58 van de 102. Dit betekent dat hij elke dag 3,8 km zwemt, daarna op de fiets stapt voor 180 km peddelen en als toetje een marathon (42,2 km) rent, iets wat hem ongeveer 15 uur kost. Tot nu toe gaat het gesmeerd, al had hij wat tijd nodig om in het ritme te komen. “In de eerste weken kon ik moeilijk in slaap komen na de inspanningen. Mijn lichaam wilde niet rusten, ik werd telkens al om 02.00 uur 's nachts wakker, twee uur voor mijn alarm af zou gaan”, vertelde hij aan de BBC.

8000 calorieën

“Maar vanaf dag 14 ging het beter, tegelijk met de reacties op sociale media. Steeds meer mensen gingen met me meezwemmen, fietsen en rennen. Dat gaf me een enorme boost”, zegt Conway. Hij is vol vertrouwen om het record van de Amerikaan James Lawrence (reeks van 101 dagelijkse Iron Mans) te verslaan. “Een van de moeilijkste dingen is op het moment om elke dag 8000 kilocaloriëen naar binnen te werken. Ik voel me constant vol, maar ik heb de brandstof wel nodig. Ik voel me sterk en ga er de komende 51 dagen vol voor.”

'Ultieme triatlon'

De schrijver en motivator heeft al een aantal andere knotsgekke records op zijn naam staan. Zo is hij de eerste persoon die een continue triatlon van 6760 km lengte heeft volbracht. Hierbij zwom hij van het noordelijkste punt van Schotland (John o' Groats) naar het zuidelijkste punt van Engeland (Land's End), waarna hij terugfietste naar Schotland, omkeerde en naar het zuiden rende. Deze 'ultieme triatlon' volbracht hij zonder hulp van een team of meevarende boot. Ook fietste hij helemaal alleen in 2018 van Portugal (Cabo de Roca) naar de grens van Azië, diep in Rusland (Ufa) in een recordtijd van 24 dagen en 18 uur.