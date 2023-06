Rolstoeltennisster De Groot wint voor vierde keer Roland Garros

Rolstoeltennisster Diede de Groot heeft voor de vierde keer Roland Garros gewonnen. De ogenschijnlijk onverslaanbare 26-jarige Nederlandse was in de finale in Parijs duidelijk te sterk voor de als tweede geplaatste Yui Kamiji uit Japan: 6-2 6-0. De geboren Woerdense won zo haar 103e duel op rij en pakte daarmee haar achttiende grandslamtitel. De nieuwe zege in Parijs betekende voor De Groot het elfde grandslamtoernooi op rij dat ze winnend afsloot. In 2020 was de laatste keer dat de regerend paralympisch kampioene niet met een grandslamtitel naar huis ging. De Groot zegt dat ze extra heeft genoten van deze editie van Roland Garros. "Ik heb hier in de eerste ronde mijn honderdste zege op rij geboekt. Roland Garros maakte hier een speciaal moment van en dat voelt goed. Bedankt. Het is ook mooi om te zien dat we hier elk jaar onder betere omstandigheden kunnen spelen. Tot volgend jaar!"De Groot begon haar zegereeks van inmiddels 103 duels tijdens de Australian Open van 2021. Kort daarvoor had de Nederlandse op een voorbereidingstoernooi op het grandslamtoernooi verloren van Kamiji. De Groot moest dit jaar vier keer winnen voor de titel in Parijs, de afgelopen jaren volstonden drie zeges.