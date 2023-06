Conor McGregor slaat mascotte van Miami Heat het ziekenhuis in. “Niet zo slim van mascotte”

De promotie van een pijnstiller is faliekant mislukt, maar dat kun je verwachten als je MMA-vechtsportkampioen Conor McGregor uitnodigt om de mascotte van je basketbalclub een paar meppen te verkopen. De verdovende spray werd nadien flink ingezet, maar tevergeefs.

Burnie, de mascotte van Miami Heat, zou een potje gaan schijnboksen met de Ierse vechter, maar het liep helemaal uit de hand. McGregor maakte geen vrienden in het NBA-stadion, toen hij de man in het mascottepak een flinke dreun op z'n kanis gaf en daarna op de grond nog een extra klap in het gezicht uitdeelde. Burnie werd weggesleept, terwijl de UFC-kampioen hem onderspoot met de spray om hem weer 'tot leven te wekken'.

'Niet het slimste idee'

UFC-baas Dana White zegt in een reactie niet te snappen waarom de stunt werd uitgehaald. “Waarom willen mascottes zich in het gezicht laten slaan door professionele vechters?” vraagt White zich af in gesprek met de BBC. “Waar zijn die mascottepakken van gemaakt? Ik hoop dat hij een metalen helm heeft, want ik zou me niet graag in mijn gezicht laten slaan. Dat lijkt me niet het slimste idee.”

Bekijk hier de beelden van de afranseling op de middencirkel in Miami tijdens de NBA-finals: