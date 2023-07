ZIEN: waanzinnige Franse reclame voor het WK vrouwenvoetbal

Het WK vrouwenvoetbal 2023 in Nieuw-Zeeland en Australië is nog niet eens begonnen, maar de prijs voor beste commercial is wat ons betreft al vergeven. Het Franse telecombedrijf Orange is met een geweldige clip op de proppen gekomen, waarbij niets is wat het lijkt...

Kylian Mbappé, Antoine Griezmann en andere toppers van 'Les Bleus' rijgen in de reclame de wervelende passeerbewegingen, snoeiharde afstandschoten, zuivere kopballen en piekfijne vrije trappen aaneen. Maar hebben zij die voetbalacties wel echt gemaakt? Door gebruik te maken van de meest geavanceerde computertechnieken, komt het niveau van het damesvoetbalteam van Frankrijk in een heel ander daglicht te staan.

De clip is een regelrechte hit. Mensen reageren online enthousiast op de beelden. Bekijk de waanzinnige commercial op Twitter en oordeel zelf:

Waanzinnige reclame in Frankrijk, van Orange voor het WK vrouwenvoetbal. Echt heel straf! 😍pic.twitter.com/ZvApQVYBAi — Joeri Devuyst (@JoeriDevuyst) July 3, 2023

Na de 5-0 overwinning in de uitzwaaiwedstrijd tegen België lijkt het Nederlands vrouwenelftal klaar voor het eindtoernooi Down Under. De Oranjeleeuwinnen spelen op 23 juli hun eerste wedstrijd tegen Portugal, op 27 juli is de Verenigde Staten de tegenstander en Nederland beëindigt de groepsfase op 1 augustus tegen Vietnam. Als alles volgens plan verloopt, staat Nederland op 20 augustus in de finale in Sydney.