Poels droomde altijd van etappezege in de Tour

Wout Poels zag een droom uitkomen met de ritoverwinning in de vijftiende etappe van de Tour de France. De 35-jarige wielrenner van Bahrain Victorious kwam solo aan en boekte zijn eerste ritzege in de Tour. "Ik heb hier altijd van gedroomd en dat na alles wat er is gebeurd in de afgelopen vier weken", refereerde hij aan het overlijden van ploeggenoot Gino Mäder na een val in de Ronde van Zwitserland.

"Ik voelde me gisteren ook al heel goed en vandaag ook", zei Poels. "Ik heb slim gereden in de kopgroep en niet op alles gereageerd. Toen Wout van Aert ging dacht ik, ik moet mee, dit is mijn ticket naar de slotklim." Daar demarreerde Poels bij de Belg op het steile deel. "Ik wist dat ik hem op het steile stuk eraf moest rijden, anders krijg ik hem er niet meer vanaf. Toch mooi om zo'n renner eraf te rijden."