Formule 1-teams wijzen vanaf 2024 coureurs aan voor vrouwenklasse

De tien Formule 1-teams versterken de banden met de F1 Academy, de autoraceklasse voor vrouwelijk racetalent. Vanaf volgend jaar rijdt namens ieder team uit de Formule 1 een coureur in de vrouwenklasse en ook nog eens in een auto die de kleurstelling heeft van de renstal. Wie die tien coureurs zullen zijn, wordt in een later stadium bekend. Nu bestaat de F1 Academy nog uit vijf teams. ART Grand Prix, Campos Racing, MP Motorsport, PREMA Racing en Rodin Carlin hebben elk drie coureurs. De Nederlandse Emely de Heus komt uit voor MP Motorsport. Vanaf 2024 rijden dus tien coureurs onder de vlag van een Formule 1-team. De overige vijf coureurs zullen worden ondersteund door andere raceteams, die nu ook nog niet bekend zijn. "Dit is een mijlpaal en het laat zien hoe groot de steun voor de F1 Academy vanuit de hele Formule 1-gemeenschap is", zegt directeur Susie Wolff van de F1 Academy. "Het zal een hele generatie jonge meisjes inspireren om de mogelijkheden binnen en buiten de autosport te ontdekken."