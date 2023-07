Voetbalsters Oranje spelen gelijk tegen titelfavoriet VS op WK

De voetbalsters van Oranje hebben hun tweede WK-duel in Nieuw-Zeeland gelijkgespeeld tegen de Verenigde Staten. De ploeg van bondscoach Andries Jonker kwam al in de 17e minuut op voorsprong via middenveldster Jill Roord, maar had het in de tweede helft lastig tegen de viervoudig wereldkampioen. Lindsey Horan kopte ruim een halfuur voor tijd de gelijkmaker binnen: 1-1.

Zo heeft Oranje met alleen nog het duel met WK-debutant Vietnam te gaan een goede kans op de achtste finales. Ook groepswinst is nog mogelijk. De Verenigde Staten hebben net als Oranje 4 punten, maar wel een beter doelsaldo. Het nog puntloze Vietnam en Portugal spelen later op donderdag tegen elkaar.

Jonker koos ervoor om alleen de geblesseerde spits Lineth Beerensteyn te vervangen door Katja Snoeijs ten opzichte van de openingswedstrijd tegen Portugal (1-0-winst). Verder vertrouwde de bondscoach op zijn aanvallende speelstijl tegen de nummer 1 van de wereldranglijst.

Oranje gaf in de openingsfase veel ruimte weg aan de eveneens aanvallend spelende Amerikaanse ploeg. Dat leidde tot verschillende mogelijkheden, maar onder meer bij een poging van Savannah Demelo liep het goed af voor de Europees kampioen van 2017. In 2019 werd de WK-finale verloren van de VS, terwijl de Amerikanen ook op de Olympische Spelen van twee jaar geleden te sterk waren voor Oranje.

Met de eerste serieuze kans kwam Nederland na ruim een kwartier ook gelijk op voorsprong. Na een goede actie van Lieke Martens kreeg Victoria Pelova eerst de kans om zelf te schieten, maar koos ervoor de bal voor te geven. Dat mislukte, maar via via kreeg de vleugelverdedigster de bal alsnog bij Roord. De speelster van Vfl Wolfsburg schoot van binnen het strafschopgebied laag raak in de verre hoek.

Na de openingstreffer nam Oranje het initiatief over. Het lukte de Amerikanen nog maar weinig om gevaarlijk te worden. Ze zijn het ook niet gewend om achter te staan op een WK: dat gebeurde voor het laatst in 2011.

Verdedigster Stefanie van der Gragt werd vanwege een blessure meteen na de rust vervangen door Aniek Nouwen. De VS gingen meteen weer op zoek naar de gelijkmaker, die na ruim een uur viel uit een hoekschop. Aanvoerster Horan, die ook al scoorde tegen Vietnam (3-0), kon bij de eerste paal inkoppen.

Na de 1-1 kreeg Oranje het lastiger. De Amerikanen leken in de 67e minuut op voorsprong te komen, maar een treffer van Alex Morgan ging niet door vanwege buitenspel. Oranje kreeg via Esmee Brugts nog een goede kans op de 2-1. Haar schot werd geblokt.