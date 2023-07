De Spaanse voetbalsters vinden WK-basiskamp maar saai en verkassen naar de hoofdstad

Als je de levendige Spaanse steden gewend bent, kan het nogal saai zijn in Nieuw-Zeeland. Dat ervoer het WK-team uit Spanje ook. Ze hebben het basiskamp verlaten en zijn naar Wellington vertrokken in de hoop nog een beetje vermaak in de avond te vinden.

Ze vonden hun verblijf in Palmerston-North maar "saai". 's Avonds "valt er niets te beleven", aldus de voetbalsters. Volgens ESPN zijn ze verkast naar de Nieuw-Zeelandse hoofdstad Wellington. Zuid-Afrika en Zweden zitten daar al. Eigenlijk wilde Spanje er meteen al heen, maar het team verloor de strijd om die locatie van de Zweden.

Palmerston North ligt op het Noordereiland, zo'n twee uur rijden ten noorden van Wellington. Er wonen zo'n 90.000 mensen. De Nederlandse voetbalsters zitten in Tauranga aan de kust, op ongeveer drie uur rijden van Auckland, de grootste stad van Nieuw-Zeeland. De voorzieningen houden niet over. De speelsters moeten trainen op een cricketveld met een "knetterharde plaat" in het midden. Het is onmogelijk om er elf tegen elf te spelen.

Oranje speelt dinsdag tegen Vietnam, Spanje moet maandag al tegen Japan.