Zo, dus jij denkt dat vrouwen slechter voetballen dan mannen….

Zelden is er een reclame geweest die kijkers zo op het verkeerde been zet, die een sportbeeld zo doet kantelen. Zelfs mensen die vaak vrouwenvoetbal kijken schudden even met hun hoofd als ze de video van provider Orange zien. Antoine Griezmann passeert een tegenstander, Kylian Mbappé scoort briljant. Totdat duidelijk wordt dat de acties eigenlijk van Franse voetbalsters zijn.

De beelden zijn gemanipuleerd met videobewerkingssoftware, de hoofden van de Franse internationals zijn geplakt op de enigszins aangepaste lichamen van de voetbalsters. Niemand die het door heeft, totdat de truc halverwege wordt uitgelegd. “Alleen Les Bleus kunnen ons deze emoties geven”, verschijnt in beeld. “Maar die heb je net niet gezien.” Je ziet de acties opnieuw, maar dan de originele van Les Bleues, de vrouwelijke internationals.

Oordeel zelf (en probeer eerlijk te zijn)