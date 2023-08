Nederland weggespeeld door veel beter Spanje

Nederland werd vannacht uitgeschakeld door Spanje. Dat was volkomen terecht: de Spaanse waren twee klassen beter. Spanje - Nederland staat na de eerste helft nog op 0-0 en dat was wonderbaarlijke te noemen. Spanje noteerde elf doelpogingen, Nederland nul. Een verdwaalde voorzet van Esmee Brugts was het enige wapenfeit van Nederland, dat aan de flanken compleet worden overlopen. Dit moet in de tweede helft anders.

Zoveel geluk was er in de tweede helft niet. Nederland speelde iets beter, al bleef Spanje domineren. Nederland leek even - uit het niets - een penalty te krijgen. De VAR besloot anders.

Toen Van der Gracht onnodig hands maakte in het strafschopgebied kreeg Spanje terecht een strafschop die tot de 1-0 leidde. Het leek voorbij: de beste had gewonnen.

Het zag er negentig minuten lang niet naar uit, maar door een goal van Stefanie van der Gragt in de 91ste minuut kwam er toch nog een verlening

Nederland kreeg een paar kansen, maar in de tweede verlenging maakte Spanje de winnende goal. Spanje door, Nederland naar huis..