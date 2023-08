Hoe lang duurt het voor je weer fit bent als je lang niet hebt gesport

Het hangt af van verschillende factoren hoe lang het duurt om weer fit te worden nadat je een tijdje niet hebt gesport. Volgens een artikel op Holistik.nl, duurt het doorgaans met workouts van gemiddelde intensiteit zo’n 10 tot 14 dagen om de helft van je fitheid weer terug te krijgen. Na deze eerste periode kun je langzaam weer wat intensere trainingen toevoegen in je routine, maar het is belangrijk om goed naar je lichaam te luisteren. Als je het opbouwen overhaast, ben je voor je het weet weer klaar voor je volgende break. Fit worden na een pauze duurt dus in ieder geval minder lang dan fit worden als je net begint met sporten.

