Pierre van Hooijdonk gaat door het stof

Pierre van Hooijdonk gaat excuses aanbieden voor zijn uitspraken over Ajax-trainer Maurice Steijn die hij deed in het programma in Studio Voetbal. De analist laat weten dat hij gaat voldoen aan de eisen.

Van Hooijdonk verweet Steijn in diens periode als trainer van NAC Breda van "betrokkenheid bij duistere dealtjes met bevriende zaakwaarnemers". Steijn werkte in het seizoen 2020/2021 bij de club uit Brabant.

Van Hooijdonk is sinds 2022 lid van de raad van commissarissen bij NAC. Hij houdt zich bij de club bezig met technische zaken en het ontwikkelen van de voetbalvisie.