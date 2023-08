Alcaraz en Djokovic in gedroomde finale van toernooi Cincinnati

Carlos Alcaraz en Novak Djokovic staan zondagavond tegenover elkaar in de finale van het tennistoernooi van Cincinnati. De als eerste geplaatste Spanjaard overleefde in zijn halve eindstrijd tegen de Pool Hubert Hurkacz een matchpoint: 2-6 7-6 (4) 6-3. Djokovic, de nummer 2 van de wereld, versloeg de Duitser Alexander Zverev: 7-6 (5) 7-5.

Zo heeft het toernooi van Cincinnati zijn gedroomde finale gekregen. Een herhaling ook van de zinderende eindstrijd van Wimbledon eerder dit jaar, die Alcaraz na 4,5 uur in vijf sets won. Maar Djokovic versloeg de Spanjaard dit seizoen in de halve eindstrijd van Roland Garros, weliswaar nadat Alcaraz kramp had gekregen. "Laten we nu kijken wie op hardcourt de beste is", zei de Serviër.