Djokovic vergelijkt finale tegen Alcaraz met duels met Nadal

Novak Djokovic heeft het spelen tegen Carlos Alcaraz vergeleken met duels met Rafael Nadal. Djokovic had zondag 3 uur en 49 minuten nodig om zich te ontdoen van Alcaraz, de pas 20 jaar oude landgenoot van Nadal.

"Het gevoel dat ik nu op de baan heb, herinnert me een beetje aan de tijd dat ik tegenover Nadal stond toen we op ons hoogtepunt waren", zei Djokovic. "Elk punt is een gevecht. Je moet eigenlijk elk punt verdienen, elke slag, ongeacht de omstandigheden. Het is geweldig om dat met hem te kunnen meemaken."

Djokovic en Nadal speelden tientallen keren tegen elkaar. Djokovic won 30 onderlinge duels, Nadal één minder. Djokovic en Alcaraz troffen elkaar pas vier keer en beiden zegevierden twee keer. Zondag werd het 5-7 7-6 (7) 7-6 (4) voor de Serviër.

Volwassen

"Ik heb in mijn leven niet al te veel van dit soort wedstrijden gespeeld", bekende Djokovic (36) na afloop. "Misschien kan ik het vergelijken met de finale tegen Nadal op de Australian Open van 2012. Het was weliswaar een driesetter, maar wel een van bijna vier uur. Hij speelde zo volwassen en kan zo goed met de druk omgaan als 20-jarige. We mogen niet vergeten hoe jong hij is. Dat is zo indrukwekkend aan hem."

Djokovic en Alcaraz kunnen elkaar over drie weken ook treffen in de finale van de US Open. Rafael Nadal ontbreekt in New York wegens een blessure. Hij wil nog wel terugkeren op de tour. Nadal heeft 22 grand slams gewonnen, Djokovic 23. Voor Alcaraz staat de teller op 2.