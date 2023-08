81 Spaanse voetbalsters weigeren nog te spelen voor als bondsvoorzitter aanblijft

De poging van de voorzitter van de Spaanse voetbalbond Jenni Hermoso om zijn baan te redden gaat vermoedelijk mislukken. In een spoedoverleg meende hij juist het slachtoffer te zijn van ‘vals feminisme’ en ‘karaktermoord’. Later op de avond verspreidden 81 Spaanse voetbalsters een statement. “Onder de huidige leiding willen we niet meer opgeroepen worden.”

De kersverse WK-winnaars krijgen ook steun van hun mannelijke collega’s. Na de vreemde speech van de bondsvoorzitter namen enkele Spaanse topvoetballers geen blad voor de mond en spraken ze hun ongenoegen uit. “Mijn oren bloeden”, luidde de korte maar krachtige boodschap op X van doelman David De Gea.

Ook zijn voorganger, icoon Iker Casillas, deelde op het platform zijn mening over het hele gebeuren. “We zouden deze 5 dagen moeten besteden aan het praten over onze meisjes! Over de vreugde die ze ons allemaal hebben gegeven!”