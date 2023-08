De beelden: Remco Evenepoel wint Vuelta-etappe en crasht na de finish op journalist

Voor de derde dag op rij gaat het mis bij de Ronde van Spanje. De organisatie van de Vuelta heeft de veiligheid wederom niet op orde, waardoor de Belgische wielertopper Remco Evenepoel met een bloedende hoofdwond het erepodium betrad om zijn overwinning te vieren.

De proloog op zondag was een ploegentijdrit door de straten van Barcelona die zo laat gepland stond, dat de laatste ploegen in het donker en in de stromende regen binnenkwamen. Het parcours was spekglad en slecht verlicht. Meerdere renners kwamen ten val.

Elke dag opnieuw

Ook in etappe 2 hield de organisatie weinig rekening met de veiligheid van de renners. Wederom was het hondenweer, terwijl er in de laatste 4 kilometer de gevaarlijke afdaling van de Montjuïc in de Catalaanse hoofdstad op het program stond. Na aandringen van de ploegen hoefden de klassementsrenners toch geen halsbrekende toeren uit te halen in de regenachtige slotfase. De doorkomsttijd bovenop de berg werd gebruikt voor het algemeen klassement.

Wat een amateurisme in de Vuelta

En na de aankomst van etappe 3 in Andorra was het wederom raak. Er waren veel te weinig uitwijkmogelijkheden en teveel fotografen en journalisten vlak na de finish, waardoor een juichende Evenepoel bovenop een journalist klapte. Hij vloog over zijn stuur en belandde met zijn hoofd op het asfalt. Met een bloedende hoofdwond stond hij even later toch nog op het podium.

Stuitend

“Elke dag opnieuw: wat een amateurisme in de Vuelta. Stuitend”, aldus wielerjournalist Thijs Zonneveld op X, voorheen Twitter. Bekijk hier de beelden van de botsing vanuit twee verschillende camerastandpunten: