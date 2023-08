Tennissers klagen op US Open over wietgeur: “Baan 17 ruikt naar Snoop Doggs woonkamer”

Het gaat bij de US Open niet alleen over de magistrale klappen die Carlos Alcaraz, Novak Djokovic, Iga Swiatek en Coco Gauff uitdelen op de baan. Ook de sterke wietlucht is een topic dat in de lucht hangt. Vooral op baan 17 lijkt het wel of je bij een Bob Marley Tribute-concert aanschuift.

“De hele baan ruikt naar wiet”

Vele tennissers klagen over de geur. “O mijn God, het is overal. De hele baan ruikt naar wiet", zegt de als twaalfde geplaatste Alexander Zverev. “Baan 17 ruikt naar de woonkamer van Snoop Dogg.” Desondanks won de Duitser zijn partij in de eerste ronde in straight sets.

Ook Maria Sakkari liep leeg over de wietlucht. “De geur, o mijn god! Ik denk dat het uit het park komt", riep de Griekse. “Soms ruik je voedsel, soms ruik je sigaretten, soms ruik je wiet. Ik bedoel, het is iets waar we geen controle over hebben, omdat we ons in een open ruimte bevinden. Er is een park erachter. Mensen kunnen doen wat ze willen.”

Aangrenzend openbaar park

Wimbledon-winnares Marketa Vondrousova en oud-Rotterdam Open-winnaar Gaël Monfils begonnen er ook al over tegen de scheidsrechter. Het is geen toeval dat de geur juist op baan 17 zo vaak aanwaait. De baan, waar 2500 toeschouwers terechtkunnen, ligt in een uithoek van het tenniscomplex, vlakbij het openbare park Flushing Meadows.

De United States Tennis Association (USTA) is een onderzoek gestart naar de oorzaak. Ze geven aan dat er in ieder geval geen bewijs is dat iemand op de tribune wiet rookte. Er geldt op het tennispark een strikt rookverbod, maar het openbare park ernaast valt buiten deze restrictie. Bovendien is het roken van wiet tegenwoordig legaal in New York voor mensen ouder dan 21 jaar.