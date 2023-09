Louis van Gaal openhartig over incontinentie

Louis van Gaal heeft maandagavond een Eredivisie Oeuvre Award gekregen vanwege zijn verdiensten voor het Nederlands voetbal. In zijn dankwoord was hij open over zijn wankele gezondheid.

Sinds 2020 lijdt hij aan een agressieve vorm van prostaatkanker. ,,Ik ben drie weken geleden weer geopereerd om alles in orde te brengen. Zodat ik weer controle krijg over mijn waterhuishouding”, vertelde hij openhartig. ,,Op 19 september moet ik weer terugkomen. Dan wordt alles geactiveerd. En dan zou het wonder kunnen plaatsvinden dat ik weer zelf naar de wc kan gaan.”

Van Gaal denkt dat de Argentijnen niet eerlijk aan de wereldtitel zijn gekomen in Qatar. “Als je ziet hoe Argentinië aan de doelpunten komt, en hoe wij eraan komen. Als je ziet hoe sommige Argentijnse spelers over de schreef gingen zonder bestraft te worden, denk ik dat het allemaal vooropgezet spel was.” Van Gaal wordt vervolgens gevraagd wat hij precies wil zeggen. “Ik bedoel daar alles mee wat ik zeg.” De verslaggever stelt een nieuwe wedervraag. “Dat Messi wereldkampioen moest worden?” Van Gaal knikt. “Dat denk ik, ja. Maar ik heb nu genoeg gezegd.”