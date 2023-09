Basketballer raakt nier kwijt na elleboogstoot op WK

De Servische basketballer Borisa Simanic heeft een nier verloren na een elleboogstoot van de Zuid-Soedanees Nuni Omot op het WK in de Filipijnen. De Serviër belandde in het ziekenhuis in Manila, waar medische complicaties optraden.

De speler van Zaragoza verloor veel bloed tijdens een operatie in de uren na de wedstrijd, legt zijn coach Svetislav Pesic uit. Na de ingreep ging het weer mis, waardoor een tweede operatie nodig was. Uiteindelijk werd de beschadigde nier noodgedwongen verwijderd.

“We verwachten en wensen dat na deze ingreep het postoperatieve gedeelte vlot verloopt”, schrijft de Servische teamarts Dragan Radovanovic op Twitter. Omot zit ook erg met de situatie in zijn maag. “Ik wil me oprecht excuseren. Ik ben geen vuile speler en het was ook zeker niet mijn intentie om vuil te spelen. Mijn gedachten gaan uit naar Simanic. Ik bid voor hem en ik hoop dat hij spoedig herstelt”, sprak de Zuid-Soedanees.

Servië speelt vandaag, uiteraard zonder Simanic, tegen Litouwen in de kwartfinales van het WK. Het Zuid-Soedanese team heeft op het toernooi een ticket voor de Olympische Spelen verdiend.

Bekijk hier de beelden van de overtreding in de door Servië met 115-83 gewonnen wedstrijd: