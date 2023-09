Oranje is wereldkampioen! Drentse sjoelers schuiven internationale concurrentie opzij

De spanning was ondraaglijk. Het kwam allemaal op één steen aan; gelukkig viel die haar kant op. En toen was Elly Mensen van sjoelvereniging De Brikkenmikkers uit Klazienaveen wereldkampioen. "Ik had al zo'n voorgevoel dat het goed zou komen."

Mensen was het hele weekend al in bloedvorm in het Gelderse Beneden-Leeuwen, waar dit jaar het WK Sjoelen werd gehouden. Zowel individueel als in teamverband smeet ze de stenen met uiterste precisie in de vakjes. Het was al even geleden dat ze de beste van de wereld was. "Alweer tien jaar geleden om precies te zijn. Het knaagde wel aan me, dus ik heb wel een vreugdetraantje gelaten toen het vanmorgen allemaal indaalde", zegt ze tegen RTV Drenthe.

Uitstekende sfeer

De sfeer op het WK was uitstekend. Ze werd letterlijk op de schouders gehesen door het Zweedse team na haar overwinning. "Het was een prachtig moment! De sfeer tijdens zo'n toernooi is enorm toegankelijk. Er waren deelnemers uit veertien verschillende landen, die allemaal goed met elkaar overweg kunnen. Het voelde echt aan als één grote familie", vertelt de sjoelkoningin.

Mensen liet Nederlands kampioen en bekerwinnaar Hettie Kleine van de Hoogeveense sjoelvereniging Aan De Bak verrassend achter zich. Kleine versloeg Mensen afgelopen jaar in elke wedstrijd, maar in Beneden-Leeuwen was alles anders.

Twee keer prijs

Elly sleepte samen met haar landgenoten ook nog eens de wereldtitel voor teams in de wacht. En dat hebben ze niet ongemerkt voorbij laten gaan. "We hebben het goed gevierd. Ik was pas na middernacht weer terug op mijn hotelkamer en kwam de volgende ochtend pas tot het besef wat ik heb gepresteerd. Ik zit nu helemaal na te genieten", besluit Mensen.